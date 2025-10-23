Esta noche, Isabel Preysler presenta sus memorias en El Hormiguero

Isabel Preysler siempre es bienvenida en el programa de Pablo Motos. La visita de la aristócrata es doblemente esperada con el estreno de “Mi verdadera historia”, libro en el que recoge todas sus memorias. Con una vida envuelta en polémicas y cotilleos, siempre ha mantenido una apariencia calmada, lo que le ha hecho adquirir la perfil de elegante.

La socialite conoce bien el plató de El Hormiguero, no solo por sus visitas anteriores, también porque una de sus hijas, Tamara Falcó, forma parte del equipo de contertulios de lo jueves. Por lo que esta noche se sentirá como en casa.

Sobre ella:

Isabel Preysler nació en Filipinas, hija de un banquero español desde muy pequeña fue educada para codearse con las más altas clases sociales. Su fama se debe a su educación y estilo elegante además de sus comentados matrimonios. Es una de las personas que más portadas de revistas del corazón han protagonizado pero su templanza y buena postura han hecho de ella una celebridad única.