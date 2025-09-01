La emotiva felicitación de Roberto Leal a Manu y a Rosa por su récord en Pasapalabra: “Somos muy felices con vosotros”

Los elogios se quedan cortos ante el récord que Manu y Rosa han firmado en Pasapalabra. El madrileño y la coruñesa se han convertido en la pareja más longeva en toda la historia del concurso al llegar a su programa 198. Han superado la legendaria marca establecida por Rafa Castaño y Orestes Barbero, y la cifra seguirá creciendo hasta que, pensando en positivo, uno de los dos se lleve el bote.

Nunca antes se había repetido tanto un duelo en El Rosco, y ha sido precisamente el momento en el que Roberto Leal ha querido felicitarles. “Somos muy felices con vosotros”, ha asegurado el presentador, que ha subrayado mucho que se trata de un hito que se produce ahora tras los 25 años de historia de Pasapalabra.

Entre las bonitas palabras que Roberto les ha dedicado, ha afirmado que son “ejemplares”. “Es un orgullo, sobre todo tener gente tan joven detrás de esos atriles y siendo protagonistas de un programa como éste”, ha añadido. ¡Descubre su felicitación al completo en el vídeo!