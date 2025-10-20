Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 20 de octubre

Rosa celebra su cumpleaños en Pasapalabra: “Mi deseo está claro”

La coruñesa ha revelado cuántos años ha cumplido y ha asegurado que es “muy especial” poder disfrutarlo como concursante.

Rosa celebra su cumpleaños en Pasapalabra: "Creo que mi deseo está claro"

Alberto Mendo
Publicado:

Manu y Rosa están haciendo mayor a Roberto Leal. Él mismo ha bromeado con tanta celebración porque, mes y medio después de que el concursante madrileño cumpliera 29 años, es la coruñesa quien suma una vela a su edad. Por eso, sin que ella supiera nada, ha preparado una sorpresa muy especial con todo el público para dedicarle un gran “¡Felicidades, Rosa!”.

La concursante, tan sonriente como siempre, ha asegurado estar “muy contenta” y ha reconocido que es “muy especial” poder festejarlo en Pasapalabra. En cuanto al deseo que le gustaría pedir, ha afirmado: “Ese bote tan grande”. La casualidad ha querido que, justo en este programa, el premio haya igualado su máximo histórico: los 2.272.000 euros que se llevó Rafa Castaño.

El bote de Pasapalabra vuelve a su récord histórico: los 2.272.000 euros que conquistó Rafa Castaño

Como regalo, Rosa ha afirmado que el mejor es “poder seguir” en Pasapalabra, una etapa que empezó hace casi un año. Además, Roberto le ha pedido que presumiera de su juventud. “¿Cuántos años cumples?”, le ha preguntado. ¡Descúbrelo en el vídeo!

