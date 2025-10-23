En El Hormiguero
Manu Ríos, primer líder del Campeonato Mundial de Matasuegras: gana a Blanca Suárez y a Pablo Motos
Trancas y Barrancas han creado un curioso torneo aprovechando la visita de los dos actores de 'Respira': ¿cuánto consiguen aguantar haciendo sonar el matasuegras?
El Hormiguero han recibido la visita de dos de los mejores actores jóvenes de nuestro país: Blanca Suárez y Manu Ríos. Los dos han presentado la segunda temporada de la serie 'Respira' y hasta se han atrevido a demostrar lo que han aprendido con sus personajes de cirujanos.
Tras la entrevista, los dos invitados han jugado con Trancas y Barrancas. Las hormigas han hecho un guiño a la serie: por turnos, tienen que darle al matasuegras. Quien lo haga sonar más tiempo, gana.
Manu ha sido el encargado de estrenar este Campeonato Mundial, y con un gran tiempo de 11,04 segundos. Blanca ha logrado después resistir 7,26 segundos y Pablo Motos, 7,63. No obstante, la actriz ha demostrado que es muy competitiva pidiendo una segunda oportunidad. ¡Y ha mejorado su marca! Pero no tanto como para superar a su compañero. ¡No te lo pierdas en el vídeo!
