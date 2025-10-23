Keanu Reeves, asaltado por una fan en plena calle: "Soy tu divina esposa"

Keanu Reeves es uno de los actores más queridos de Hollywood. No solo por habernos regalado papeles como el de Neo en Matrix o el de John Wick, sino también por su naturalidad y sencillez. Un intérprete que rezuma bondad y que se ha sabido ganar el corazón de sus fans. Sin embargo, alguno se pasa de frenada.

Keanu ha hecho una breve pausa en el cine para centrarse en el teatro. Su obra, Waiting for Godot, está en la cartelera de Broadway y no son pocas las estrellas que se han pasado a verla en directo. Ahora bien, lo que pasó en el escenario en una de sus últimas representaciones no fue todo el espectáculo que se produjo en las cercanías del Teatro Hudson.

Keanu Reeves | Gtres

El actor estaba saliendo del lugar, en dirección a su vehículo. En ese momento, una fan se lanzó al vehículo intentando entrar en él. Afortunadamente, los guardaespaldas actuaron con rapidez y la detuvieron antes de que pudiera acceder al coche.

"Soltadme", grita la protagonista del altercado: "¡Keanu, soy tu divina esposa!". Unas palabras que dejan ver que la situación podría haberse complicado rápidamente, fruto de la ilusión en la que vive la mujer en cuestión.

"¡Keanu! ¡Keanu!", continúa gritando, "no dejes que me hagan daño". Mientras, los guardaespaldas la agarran y piden "sacarla de ahí". Finalmente, cae al suelo y, al levantarse, grita al coche: "Necesitáis una orden de alejamiento para esto", contemplando como el vehículo se aleja del lugar.

Por suerte, ninguno de los implicados parece haber resultado herido. Una impecable actuación del equipo de seguridad que permitió a Keanu marcharse sin mayores complicaciones.

Así pues, sin importar el paso del tiempo, Keanu Reeves sigue despertando pasiones allí por donde va. Más allá de su paso por Broadway, el actor tiene pendiente la adaptación de su propio comic BRZRKR y, entre otros proyectos, la segunda entrega de Constantine.