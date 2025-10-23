La fuerza de El Hormiguero en cifras

Desde que se estrenase en Antena 3 en 2011, el programa ha alcanzado una cobertura alcanzada de 44.316.000 espectadores únicos. Con un 15,5% de cuota de pantalla y 1,8 millones de espectadores de media, el programa de Antena 3 logra distanciarse por +7,7 puntos de su competidor privado y por +2,6 puntos con la cadena pública, casi triplicando la distancia de la pasada temporada.

El Hormiguero ha logrado reunir a las mayores estrellas nacionales e internacionales a lo largo de los años. Por El Hormiguero pasan los rostros más destacados de todos los ámbitos: música, cine, televisión, deporte, literatura, internet… Es su inconfundible sello y algo que lo convierte en un espacio de entretenimiento único, arrasando en televisión y en internet.

Los personajes con mejor cuota de pantalla

Los personajes con mejor cuota de pantalla de estos años de historia han sido Alberto Núñez Feijóo, con un 25,9% de cuota, Pablo Díaz (ganador de ‘Pasapalabra’), con un 24% de cuota, e Isabel Pantoja, con un 23,8% de cuota.

Los invitados del Club Infinity

El invitado que más veces ha ido a divertirse a ‘El Hormiguero’ es Miguel Ángel Revilla, que forma parte del selecto Club Infinity (más de 20 visitas) junto a Mario Casas, Santiago Segura, Alaska, Carmen Machi, César Cadaval, Arturo Valls, David Bisbal, David Bustamante y Luis Tosar.

Todos los días asisten de público al programa unas 110 personas. Entre ellas, Montaña es la mayor fan del programa y acude diariamente al programa presentado por Pablo Motos desde hace más de una década.

El Hormiguero ha hecho las maletas hasta en 10 ocasiones. El programa se ha grabado fuera de España para entrevistar a actores como Will Smith, Jaden Smith, Tom Hanks, Hugh Jackman, Tom Cruise, Nicole Kidman o Margot Robbie y se ha ido hasta Londres, París o Berlín.

Arrasa en internet

Es uno de los programas con más seguimiento y repercusión, siendo seguido por millones de personas en sus perfiles oficiales en redes sociales y con vídeos que acumulan diariamente cientos de miles de reproducciones. El Hormiguero cuenta con más de 2,2 millones de seguidores en X. En Tik Tok, la cifra de seguidores se incrementa hasta los 3,7 millones. 4 millones siguen su perfil en Facebook y supera los 2,5 millones de followers en Instagram. Todo ello le convierte en uno de los formatos con mayor seguimiento en internet de la historia de la televisión española.