Manu, a dos letras de evitar la Silla Azul y a cinco del bote: ¿remontará en El Rosco?

La cota de 22 aciertos en El Rosco es siempre tan brillante como peligrosa. ¿Son suficientes para ganar? Es una pregunta con imprevisible respuesta en cada duelo entre Manu y Rosa. Esta vez ha sido la concursante coruñesa quien se ha plantado y se ha quedado pendiente de la posible remontada de su rival. Pese a la broma que ha propiciado David Fernández al comienzo del programa, se ha jugado de la A a la Z y no sólo hasta la M. ¡Y con un bote de 2.284.000 euros!

Por siete segundos de diferencia, Manu ha comenzado la prueba. Aunque los marcadores se han mantenido bastante igualados, Rosa se ha puesto por delante después de un gran turno de siete letras y de otro de seis. Por eso, ha tardado poco en completar la primera vuelta, con 20 aciertos, sumando uno más en esa jugada.

Manu ha sabido mantener el pulso, por lo que estaba preparado para el examen que le ha puesto Rosa cuando se ha plantado. Con un 22-20 en la foto, el madrileño estaba a dos letras de evitar la Silla Azul, a tres de ganar y a cinco del bote. ¡Revive este brillante Rosco en el vídeo!