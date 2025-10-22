Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 22 de octubre

Manu, a dos letras de evitar la Silla Azul y a cinco del bote: ¿remontará en El Rosco?

Con un premio histórico de 2.284.000 euros en juego, tanto Manu como Rosa han tratado de evitar los fallos en un duelo vertiginoso.

Manu, a dos letras de evitar la Silla Azul y a cinco del bote: ¿remontará en El Rosco?

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

La cota de 22 aciertos en El Rosco es siempre tan brillante como peligrosa. ¿Son suficientes para ganar? Es una pregunta con imprevisible respuesta en cada duelo entre Manu y Rosa. Esta vez ha sido la concursante coruñesa quien se ha plantado y se ha quedado pendiente de la posible remontada de su rival. Pese a la broma que ha propiciado David Fernández al comienzo del programa, se ha jugado de la A a la Z y no sólo hasta la M. ¡Y con un bote de 2.284.000 euros!

¿Novedades en El Rosco? David Fernández la lía y Rosa le sigue el juego

Por siete segundos de diferencia, Manu ha comenzado la prueba. Aunque los marcadores se han mantenido bastante igualados, Rosa se ha puesto por delante después de un gran turno de siete letras y de otro de seis. Por eso, ha tardado poco en completar la primera vuelta, con 20 aciertos, sumando uno más en esa jugada.

Manu ha sabido mantener el pulso, por lo que estaba preparado para el examen que le ha puesto Rosa cuando se ha plantado. Con un 22-20 en la foto, el madrileño estaba a dos letras de evitar la Silla Azul, a tres de ganar y a cinco del bote. ¡Revive este brillante Rosco en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

Manu, a dos letras de evitar la Silla Azul y a cinco del bote: ¿remontará en El Rosco?

Manu, a dos letras de evitar la Silla Azul y a cinco del bote: ¿remontará en El Rosco?

Melody aparece por sorpresa en Pasapalabra ‘invitada’ por Leonor Lavado

Melody aparece por sorpresa en Pasapalabra ‘invitada’ por Leonor Lavado

Pleno de Carla Nieto con ‘Malo’ de Bebe y alegato contra el maltrato: “Gracias por esta canción”

Pleno de Carla Nieto con ‘Malo’ de Bebe y alegato contra el maltrato: “Gracias por esta canción”

¿Novedades en El Rosco? David Fernández la lía y Rosa le sigue el juego
Mejores momentos | 22 de octubre

¿Novedades en El Rosco? David Fernández la lía y Rosa le sigue el juego

Andy
Exclusiva

Andy se pronuncia por primera vez tras la polémica ruptura de Andy y Lucas: "Esto me está afectando para mal"

Lourdes Montes
Hablamos con ella

Lourdes Montes, sorprendida ante los ataques de Julián Contreras: "Nunca pensé que mis palabras fueran a desembocar en esto"

La mujer de Fran Rivera contesta a los ataques de Julián Contreras, que la calificó como alguien "cruel y vengativa". En Y ahora Sonsoles, Lourdes Montes se muestra sorprendida y admite que ha preferido no leer la entrevista de su cuñado.

Pablo López
Contenido exclusivo

El horóscopo musical de La Voz: las canciones que representan a cada signo según los coaches

Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika han aceptado el reto y han pensado que canciones suyas representa cada signo del zodiaco.

Dominga

La herencia envenenada de Dominga: debe pagar a Hacienda por el dinero que su sobrino retiró del banco antes de morir

Presunto asesino de Villaverde

Compañeros de piso del presunto asesino de Villaverde: "Jamás pensé que vivía con alguien que ha matado a una chica"

Denuncian que el párroco discrimina a su hija

Denuncian que el párroco discrimina a su hija por tener síndrome de Down: "Le han negado el derecho a ser madrina"

Publicidad