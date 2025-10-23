Antena 3 LogoAntena3
La vista contra Octavio paraliza Oramas, esta noche en La Encrucijada

El gran empresario se enfrenta a su destino, ¿será declarado culpable o inocente de matar a Estrella? Esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3.

Publicado:
Arranca la vista contra Octavio, un hecho insólito en Oramas, en el que se demostrará la culpabilidad o inocencia del empresario en la muerte de Estrella.

Álvaro hará todo lo posible por demostrar la inocencia de su jefe, mientras que Laura, como abogada de la acusación, no dejará que Octavio se salga con la suya. ¿Quién saldrá victorioso de esta vista?

Por otro lado, Patricia no da su brazo a torcer tras la petición de divorcio de David y planea recuperar a su marido. Y para ello, va a deshacerse de Julia, que está muy cerca de dar a luz a su bebé.

David reconoce haberse enamorado de Julia y rompe con Patricia: “Quiero el divorcio”

Y en un momento cargado de tensión, César y Octavio se reúnen en privado: el mexicano quiere que le confiese que mató a sus padres, pero el empresario lo niega todo.

Una reunión que se vuelve dramática, ¡que acaba con un herido de bala! Esta noche, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada, a las 22.50 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!

La vista contra Octavio paraliza Oramas, esta noche en La Encrucijada

