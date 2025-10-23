Los celos de Miguel Boyer con Isabel Preysler: "No le quitaba el ojo de encima cuando les separaban en un evento"

Isabel Preysler se abre en canal y da a conocer su verdadera historia en sus memorias. En ellas, la socialité se sincera sobre sus relaciones, sus rupturas y las grandes polémicas sobre las que hasta ahora no se había pronunciado.

Su relación con Miguel Boyer siempre fue un asunto mediático. El ministro socialista fue descubierto saliendo de la casa de la reina del corazón y, desde entonces, su romance fue uno de los más sonados en la prensa rosa.

En su libro, Preysler confiesa que los celos que sentía Boyer fueron un gran obstáculo durante los más de treinta años que estuvieron juntos. "Boyer no le quitaba el ojo de encima cuando les separaban por protocolo en un evento", desvela Pilar Vidal.

Nuestra colaboradora asegura que los amigos de Boyer sabían bien los ataques de celos que sentía el ministro y eran los encargados de calmarle. ¡Dale al play para enterarte de todo lo que nos ha contado!