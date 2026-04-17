“¡La quiere Donald Trump!”: el presidente de EEUU desconcierta a los invitados en La Pista

Los duelos entre Manuel Díaz El Cordobés y Noelia López en La Pista no se recordarán por lo bien que se les dieron las canciones, sino por todo lo contrario. El extorero y la modelo han ido de mal en peor durante su visita a Pasapalabra. Ella empezó llevándose dos segundos y él logró ya sólo uno en los anteriores programas, algo que achacaban al inglés.

Con los idiomas, al menos, aprobaban porque terminaban acertando el título. Sin embargo, se les ha dado aún peor la canción en español que al fin les ha tocado. Los dos invitados han viajado al año 1980, aunque lo que realmente les ha mareado es la geografía porque el título es la “gran isla que es región autónoma de Dinamarca”.

Viendo que El Cordobés y Noelia se quedaban bloqueados, Roberto Leal se ha animado a darles un dato adicional pegado a la actualidad: “¡Y la quiere Donald Trump!”. Ni con este detalle han llegado a Groenlandia. ¡Descubre en el vídeo qué ha ocurrido!