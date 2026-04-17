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El Rosco | 17 de abril

Javier sonríe con 23 aciertos en El Rosco y presiona a David: ¿épica en su última jugada?

El concursante madrileño ha puesto muy alto el listón al quedarse a sólo dos letras de ganar el bote de 394.000 euros.

Javier sonríe con 23 aciertos en El Rosco y presiona a David: ¿épica en su última jugada?

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Alberto Mendo
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Javier ha encontrado motivos para sonreír en El Rosco: mantiene su buena racha desde que reconquistó el color naranja y en esta ocasión incluso ha llegado a 23 aciertos. El madrileño se ha quedado a sólo dos letras del bote de 394.000 euros, aunque pendiente aún de la última jugada de David. ¡Todavía podía saltar la sorpresa!

Aunque los dos concursantes han protagonizado un arranque similar, Javier ha ido poniendo distancia con su rival. El madrileño, que ya lleva 38 programas en Pasapalabra, ha terminado la primera vuelta con 21 aciertos. Además, cuando parecía sentir el aliento de David, ha sacado otros dos ases para llegar a 23 letras en verde. Con ese listón, ha dejado que pasaran los segundos que le quedaban para plantarse con una sonrisa.

Eso sí, David tenía la última palabra. El suspense se mantenía en el duelo, pendiente de su posible remontada. Con 20 aciertos, necesitaba al menos tres más para evitar una nueva Silla Azul. ¡Descubre el desenlace en el vídeo!

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