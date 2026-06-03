Del zasca de David a la pulla de Juanma Iturriaga por El Rey León: “No es Mustafa, es Mufasa”

Juanma López Iturriaga ha comenzado este programa de Pasapalabra corrigiendo unas declaraciones que hizo en el anterior. Al visitar esta vez el concurso con su hermano Mikel, hizo una comparación con una escena de la película El Rey León: “Hay un momento donde Musafa eleva a Simba y lo presenta”. Sin embargo, la referencia está llena de imprecisiones y “hay gente muy mimimí” que le ha corregido… y lo ha dicho concretamente por David.

Para colmo, el exjugador de baloncesto ha cambiado otra vez el nombre al padre de Simba, así que Roberto Leal se ha adelantado incluso al concursante: “Te va a decir que no es Mustafa, es Mufasa”. Entre risas, David ha afirmado que justo se calló ese detalle, pero ha confirmado que le corrigió al invitado sobre la escena. ¡Por si Juanma no hubiera tenido suficiente con la derrota en La Pista contra su hermano!

David le ha explicado a Roberto la intrahistoria de esta anécdota y cómo alucinó cuando le escuchó que Mufasa levantaba a Simba: “¡Si ése era Rafiki!”. Juanma ha defendido que quiso simplificar la historia y ha respondido con un divertido pique: “Ya llegarás y perderás la memoria y te equivocarás, y estaré yo allí”. Y ha puesto la guinda a este momento con un irónico: “Qué buen rollito hay en este equipo”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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