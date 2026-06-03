“¡En tu cara!”: Juanma Iturriaga se venga de su hermano Mikel… pero termina pidiendo perdón en Pasapalabra

Juanma López Iturriaga ha sacado su lado más competitivo en Pasapalabra. Tener a su hermano Mikel como rival en La Pista supone para él un aliciente en esta visita y lo ha demostrado con la forma en la que ha celebrado su victoria en este duelo. De paso, ha quedado muy claro lo que le escoció la derrota del pasado programa.

“Ahora estoy sintiendo lo que sentían mis rivales cuando se enfrentaban a mí, que era la imposibilidad de ganar”, ha bromeado Juanma. Sin embargo, su ánimo ha cambiado como la noche y el día con la canción de 1966 que les ha tocado, aunque han escuchado una versión del año 2001. Sus reflejos han vuelto a ser mejores y esta vez sí ha reconocido la canción: ‘I’m a believer’, de The Monkees. Y lo que ha celebrado con evidente inquina hacia Mikel: “¡En tu cara!”.

Juanma se ha dado cuenta de que quizá se ha pasado con ese énfasis y, cuando ha terminado de sonar la canción, se ha disculpado. “Ha sido muy feo, lo siento”, le ha dicho a Mikel, que ha respondido: “Estoy acostumbrado a este tipo de humillaciones, no pasa nada”. Más allá del pique, se nota que entre los dos hay competitividad sana y divertida. ¡Revívelo en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas