Una confesión inesperada: Javier revela en Pasapalabra el motivo por el que trasnocha

Bruno Cardeñosa ha dejado la anécdota divertida del inicio de este programa en Pasapalabra al reconocer que, por su programa en Onda Cero, no sabe si madruga o trasnocha. Con La rosa de los vientos, el locutor acompaña a los oyentes más nocturnos durante los fines de semana entre la 1 y las 5 de la madrugada. Le ha asegura a Roberto Leal que lleva veinte años con esa duda: “Me enteraré cuando me jubile”.

Este detalle se ha convertido en tema de conversación, empezando por Javier. Roberto le ha preguntado si es trasnochador, esperando que le dijera que no, pero se ha llevado una sorpresa. El concursante le ha dado un sí contundente pese a que es “bastante lirón”. Se lo ha aclarado: “Intento dormir, pero con el estudio…”. Así se explica que siga sumando programas, ya va por 65, y victorias, como el del pasado Rosco.

Hay una confesión que incluso ha sobresaltado al presentador: Javier ha contado que puede levantarse “a las 5 de la mañana a beber agua” y, de repente, desvelarse por una palabra. “Ya no me duermo”, ha remachado. Roberto ha descubierto hasta qué punto se está “tomando a pecho” lo de concursar en Pasapalabra y le ha deseado “mucha suerte”: “Te irá bien, seguro”. ¡Descubre en el vídeo cómo lo ha contado!

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