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Mejores momentos | 3 de junio

La ‘segundada’ de David en Pasapalabra: récord tras aprovechar el tropiezo de Javier en el ¿Dónde Están?

Es la segunda vez que el concursante barcelonés llega a acumular 72 segundos para El Rosco, una cifra que contrasta con los sólo 32 de Javier.

La ‘segundada’ de David en Pasapalabra: récord tras aprovechar el tropiezo de Javier en el ¿Dónde Están?

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Alberto Mendo
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David ha vivido un programa de Pasapalabra prácticamente perfecto, El Rosco aparte. De hecho, ha alcanzado un récord personal que ya había firmado otra vez: acumular 72 segundos durante las pruebas. Como decía Orestes Barbero, se trata de una ‘segundada’ y, aunque no garantiza la victoria precisamente en El Rosco ni el bote, sí supone afrontar ese duelo con una positiva tranquilidad.

El concursante barcelonés lo ha hecho muy bien desde el Una de Cuatro hasta el ¿Dónde Están?, pasando por La Pista y Palabras Cruzadas. Parte del mérito ha sido también de su equipo, Juanma López Iturriaga y Neus Sanz. En el caso de la leyenda del baloncesto, destaca su pleno en la prueba musical porque ha sido contra su hermano Mikel, porque lo ha celebrado con un expresivo “¡En tu cara!” y porque después se ha disculpado ante este exceso de euforia.

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David ha puesto la guinda siendo infalible en el ¿Dónde Están? y aprovechando el tropiezo de Javier. El madrileño no ha podido completar el panel, ya que su tiempo ha terminado cuando llevaba seis respuestas correctas, y el barcelonés no ha perdonado. De esta forma, se ha llevado los veinte segundos en juego para que los marcadores terminaran con un contundente 72-32. ¡Dale al play!

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