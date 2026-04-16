La queja de Noelia López en La Pista: “¿Por qué nos ponen esto?”

Manuel Díaz El Cordobés y Noelia López se han encontrado con un inesperado examen en Pasapalabra y por segundo programa consecutivo: otra canción en inglés. Con los apuros que pasaron ya en su primer duelo, la historia se ha repetido. Incluso se les ha resistido más este tema que el de Tina Turner, que la modelo consiguió sacar cuando aún quedaban dos segundos en juego.

“Con la de sevillanas que hay, por qué nos ponen esto”, se ha quejado Noelia. El Cordobés la ha secundado: “Se creen que, como soy rubio, soy de Holanda”. Tras escuchar dos fragmentos, ambos permanecían igual de perdidos. Por eso, Roberto Leal les ha dado el título con las palabras desordenadas. ¡Ni aun así!

Con sólo un segundo ya en juego, Manuel ha sido el más rápido con el pulsador. Ha estado a punto de tirar la toalla, pero Roberto le ha animado a aprovechar su última oportunidad. In extremis, ha hecho un intento… ¡y ha acertado! El invitado ha asegurado que su profesor de inglés no va a creerse este aprobado. ¡Dale al play!