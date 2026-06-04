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La confesión de Enrique Riquelme a Trancas y Barrancas: "No me fío de los que llevan los calzoncillos sueltos"

El candidato a la presidencia del Real Madrid se ha sincerado con las preguntas más comprometidas de las hormigas más famosas de la televisión.

riquelme hormigas

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Carmen Pardo
Publicado:

El candidato a la presidencia del club blanco ha querido lanzar una exclusiva en el programa presentado por Pablo Motos.

¡Bombazo! Este es el fichaje estrella que Enrique Riquelme se compromete a traer al Real Madrid si gana la presidencia

Trancas y Barrancas han jugado con Enrique Riquelme a 'El test rápido'. Una divertida tertulia en la que le han preguntado por su película de Disney favorita, en la que el empresario ha apostado por Tarzán.

Enrique Riquelme se ha mojado sobre temas más personales en preguntas que no tienen que ver de fútbol, desde cuál es su plato estrella en el que ha destacado los creps con Nutella y se ha mostrado favorable a los calzoncillos apretados, "no me fío de los que van sueltos" ha asegurado el candidato a la presidencia del Real Madrid.

Trancas y Barrancas también han querido saber cómo es su forma de mandar mensajes por Whatsapp y su forma de lavarse los dientes. Descubre las cosas más personales de Enrique Riquelme.

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