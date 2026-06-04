La enfermedad rara de Cristina hace que sea alérgica a todo: "Me han llegado a mandar al psiquiatra pensando que era mental"

Cristina convive desde los 23 años con el Síndrome de Activación Mastocitaria, una enfermedad rara que causa shocks anafilácticos, alergias constantes y que hace que esté ingresada constantemente. Sin embargo, hubo varios años en los que luchó por un diagnóstico que parecía no llegar nunca.

Aunque desde pequeña siempre tuvo alergia a algunos alimentos, no fue hasta los 23 cuando comenzó a tener más de 5 ataques al día, no asociados a ningún alimento concreto. En aquella época llegó a perder 11 kilos y a acudir a urgencias más de 50 veces. "Me han llegado a mandar al psiquiatra pensando que era mental", afirma.

Tras más de 10 diagnósticos erróneos diferentes, finalmente le detectaron una enfermedad en la que unas células, los mastocitos, se activan de forma desmesurada ante cualquier estímulo (dolor, frío, menstruación, estrés) y colapsan todo el cuerpo. Tal es su gravedad, que Cristina es alérgica a su propia menstruación. "Me puede dar un shock anafiláctico en cualquier momento: durmiendo, por los cambios de temperatura...", asegura Cristina.

Lo más duro de su enfermedad es el hecho de no poder planear nada, ya que es completamente impredecible. Algo que afecta directamente a su familia y a su hija, que ha convivido toda la vida con la incertidumbre de esta enfermedad.

Hoy, Cristina ha aprendido a andar de la mano de una enfermedad que, aunque inevitablemente le condiciona su día a día, no permite que la deje sin vida. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas