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Ana Mena confiesa con qué dos artistas habría formado equipo en La Voz Kids

La coach ha desvelado en el 'Chat GPT' de La Voz Kids qué dos conocidos artistas habrían hecho que pulsara el botón rojo en las audiciones a ciegas si se hubieran presentado de niños.

Dani Fernández y Abraham Mateo: los dos artistas con los que Ana Mena habría pulsado el botón de La Voz Kids

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Ana Mena se ha enfrentado a las dos preguntas que le ha hecho Chat GPT sobre el programa. No solo nos ha dado a conocer con qué coach de la voz se iría, sino que además nos ha desvelado por qué dos reconocidos cantantes españoles se hubieran girado si se hubieran presentado como talents de pequeños.

Aunque la artista ha reconocido que siempre ha escuchado mucho la música de los tres, no ha tardado en confesar que siente una debilidad especial por la trayectoria de Luis Fonsi. "A mí me dio una temporada larga fuerte con Luis Fonsi", ha admitido con una sonrisa.

Además, la coach ha asegurado que habría pulsado el botón rojo sin dudarlo ante el talento infantil de Dani Fernández y de Abraham Mateo, dos artistas que, al igual que ella, comenzaron a deslumbrar sobre los escenarios desde muy pequeños.

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