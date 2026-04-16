¿Les queda algún as en la manga? Desenlace de infarto entre David y Javier en El Rosco

Imprevisibles, así están siendo los duelos entre David y Javier en El Rosco, lo que ha vuelto a cumplirse en este programa de Pasapalabra. Los dos concursantes han llegado al momento crucial con un empate a 22 aciertos, pero sin descartar la sorpresa y jugando por un bote de 388.000 euros. En el caso del barcelonés, ha terminado con tensión una tarde que empezó de la misma manera en la Silla Azul por un susto que le dejó al borde de la eliminación.

Con una ventaja de sólo cinco segundos a favor de Javier, el cara a cara ha transcurrido igualado durante la primera vuelta. Además, ninguno ha fallado, manteniendo intactas sus opciones de llegar a 25 aciertos. Ese suspense ha crecido cuando los dos han llegado a la vez a los 22 aciertos.

Con una ligera ventaja de tiempo para Javier, quedaba por descubrir sus siguientes movimientos: si les quedaba algún as por sacar, si guardaban los suficientes para aspirar incluso al bote o si decidían plantarse con ese empate. David, por esa diferencia de segundos, ha sido el primer en mostrar su estrategia, de la que dependía después su rival. ¡No te lo pierdas en el vídeo!