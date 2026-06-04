Carlos Pollán (Vox) asegura que al PP "tampoco le ha costado especialmente" aceptar la prioridad nacional en Castilla y León

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León y futuro vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán, ha mostrado su satisfacción tras cerrar el acuerdo de gobierno programático con el Partido Popular. En una entrevista en Espejo Público, el dirigente de Vox ha analizado los detalles del pacto y el reparto de las carteras, destacando la fluidez con la que se han abordado algunas de las banderas principales de su formación.

Al ser preguntado sobre si el Partido Popular opuso resistencia a la hora de asumir la "prioridad nacional" en el documento conjunto, Pollán ha sido tajante: "Bueno, tampoco especialmente". Según el futuro vicepresidente castellano y leonés, el encaje de esta propuesta ha sido sencillo porque "la gente va asimilando cada vez más que es una cuestión de sentido común". Además, ha apoyado su argumento en datos sociológicos, señalando que "la sociedad lo está valorando" y recordando una encuesta reciente del CIS donde "más de un 60% de los votantes del PP y más de un 40% de los del PSOE estaban de acuerdo" con esta medida.

El arraigo territorial y la estabilidad del pacto

Respecto a la aplicación práctica de esta prioridad nacional, Pollán ha matizado que se traduce en "la asignación prioritaria de los recursos públicos a personas que tengan un arraigo real, duradero y verificable en la comunidad". Aun así, ha reconocido que para llevar adelante otras medidas más profundas en esta línea, el nuevo ejecutivo autonómico deberá "estar a la espera de hacer modificaciones legislativas que lo permitan".

Por último, el portavoz de Vox ha querido despejar cualquier duda sobre la estabilidad de la coalición y ha garantizado que el objetivo es agotar el mandato tras el bache de la anterior legislatura. "Nos hemos comprometido en este pacto a cuatro años de presupuestos, a completar la legislatura", ha zanjado Pollán, defendiendo que este acuerdo es "mucho más concreto en sus medidas y en sus plazos" que el que firmaron ambas formaciones en el año 2022.

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