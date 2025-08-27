Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 27 de agosto

Poty se salta el guion: abandona su silla… ¡y aparece entre el público de Pasapalabra!

Roberto Leal ha señalado que faltaba uno de los invitados en la mesa, precisamente el coreógrafo, cuando debían empezar la prueba de La Pista.

Poty se salta el guion: abandona su silla… ¡y aparece entre el público de Pasapalabra!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El comienzo de la prueba de La Pista en este programa de Pasapalabra ha contado con una anécdota inesperada. Roberto Leal iba a dar paso al duelo entre Nerea Rodríguez y Leo Rivera cuando se ha señalado que faltaba un invitado en la mesa. Efectivamente, la cámara ha enfocado un asiento vacío, el de Poty, y le ha encontrado después... ¡sentado entre el público!

El coreógrafo ha demostrado ser un gran seguidor del concurso porque se ha puesto a charlar con el espectador sentado en el Dancing Corner. ¡Quién mejor que él para darle unos consejos de baile! Como hace en cada visita, ha dado una lección de movimientos y coreografía desde el primer programa.

¿Estrategia o fanfarronada? Poty termina presumiendo de victoria en la Pista

La canción que ha sonado en el duelo entre Leo y Nerea era perfecta para convertir el plató en una discoteca. El actor, más rápido con el pulsador, ha acertado ‘Single ladies’ y, con la cantante, se ha sumado a Poty y a Gregorio, el bailarín improvisado, para emular los pasos de Beyoncé. ¡No te pierdas ni un detalle en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La estrategia de Rosa para elegir dónde y cuándo arriesgar en un Rosco muy igualado

La estrategia de Rosa para elegir dónde y cuándo arriesgar en un Rosco muy igualado

Manu sube el nivel de sus poemas y deja a los invitados asombrados: “Lo ha hilado todo”

Manu sube el nivel de sus poemas y deja a los invitados asombrados: “Lo ha hilado todo”

La sorprendente razón por la que Roberto Leal felicita a Manu y a Rosa: “Estamos muy felices por vosotros”

La sorprendente razón por la que Roberto Leal felicita a Manu y a Rosa: “Estamos muy felices por vosotros”

"Te saca todo lo que llevas dentro": así fue la experiencia de Sebastián Yatra con la ayahuasca
El Hormiguero

Sebastián Yatra revela su experiencia con la ayahuasca y cómo le transformó

Poty se salta el guion: abandona su silla… ¡y aparece entre el público de Pasapalabra!
Mejores momentos | 27 de agosto

Poty se salta el guion: abandona su silla… ¡y aparece entre el público de Pasapalabra!

Ana María
Historia de superación

Ana María descubrió que estaba embarazada y que tenía cáncer a la vez: "Vivía dividida, con miedo e ilusión"

Decidió luchar contra un agresivo cáncer de mama sin renunciar a la mayor alegría de su vida: su hija. Hoy, Ana María nos cuenta cómo ha afrontado la enfermedad y sus tratamientos durante su embarazo y posterior maternidad.

impuestos
IMPUESTOS

Los grandes despilfarros municipales pagados con nuestros impuestos: "Pasa mucho con las ferias y festivales de verano"

Cada mes pagamos impuestos sin falta, pero pocos saben en qué se invierte ese dinero. Hoy descubrimos algunos de los despilfarros más sorprendentes con fondos públicos.

mati

La policía de Lombock, criticada por su labor en la búsqueda de Matilde: "Solo hay un cartel en toda la isla para buscarla"

francisco

El curandero polémico asegura estar poseído cuando incluía sexo en sus terapias: "Es muy querido en el pueblo"

jusepe

Jusepe pasó nueve horas de coche con su ex por casualidad: "Cuando entré al coche ella no me vio y pensé en hacerme el dormido"

Publicidad