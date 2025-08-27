Mejores momentos | 27 de agosto
Poty se salta el guion: abandona su silla… ¡y aparece entre el público de Pasapalabra!
Roberto Leal ha señalado que faltaba uno de los invitados en la mesa, precisamente el coreógrafo, cuando debían empezar la prueba de La Pista.
Publicidad
El comienzo de la prueba de La Pista en este programa de Pasapalabra ha contado con una anécdota inesperada. Roberto Leal iba a dar paso al duelo entre Nerea Rodríguez y Leo Rivera cuando se ha señalado que faltaba un invitado en la mesa. Efectivamente, la cámara ha enfocado un asiento vacío, el de Poty, y le ha encontrado después... ¡sentado entre el público!
El coreógrafo ha demostrado ser un gran seguidor del concurso porque se ha puesto a charlar con el espectador sentado en el Dancing Corner. ¡Quién mejor que él para darle unos consejos de baile! Como hace en cada visita, ha dado una lección de movimientos y coreografía desde el primer programa.
La canción que ha sonado en el duelo entre Leo y Nerea era perfecta para convertir el plató en una discoteca. El actor, más rápido con el pulsador, ha acertado ‘Single ladies’ y, con la cantante, se ha sumado a Poty y a Gregorio, el bailarín improvisado, para emular los pasos de Beyoncé. ¡No te pierdas ni un detalle en el vídeo!
Publicidad