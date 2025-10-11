Antena 3 LogoAntena3
El chascarrillo de Paz Padilla sobre su nariz: “Yo la primavera la huelo en octubre”

La invitada tiene un gran sentido del humor del que ha querido hacer gala en el programa al bromear sobre el tamaño de su nariz.

Carmen Pardo
Tras la magistral entrada en el plató bailando twerking, Paz Padilla ha desatado las carcajadas del público de Emparejados.

La humorista baila divertida

José Corbacho ha relatado cómo conoció a Paz Padilla en el teatro Falla de Cádiz. “La saqué al escenario y le puse unas plumas” ha explicado el director. La actriz ha contado que ella ese día sintió que eso es lo que quería hacer. “Se lo debo a él”, ha asegurado Paz Padilla.

José Corbacho ha afirmado que luego sintió que “esta chica apunta maneras” ha confesado haciendo una broma sobre su nariz. Momento que Paz Padilla ha aprovechado para puntualizar, “perdona, que yo la primavera la huelo en octubre”, ha afirmado la presentadora.

Un ingenioso comentario que ha provocado las risas de Joaquín y Susana Saborido.

