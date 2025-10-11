Susana Saborido y Joaquín se sinceran: “Nuestra hija Salma entró en el cuarto mientras hacíamos el amor”

Los presentadores de Emparejados han respondido a si alguna vez han sido pillados mientras hacían el amor. “Nos pillaron nuestras hijas, Salma entró en el cuarto” ha contado Joaquín.

Susana Saborido ha acusado a Joaquín de ser muy escandaloso, “él cuando quiere empezar habla muchas paparruchadas”, le ha dicho Susana.

Al escuchar esa historia, Paz Padilla ha recordado cuando su hija le pilló también en la cama, que no se le ocurrió otra cosa que subirse encima del padre y empezar a saltar.

Así han contado esta divertida historia los presentadores de Emparejados.