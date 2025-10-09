Natalia Sánchez y Manu destapan su “bonita historia de amor” gracias al teatro

Manu ha dicho al inicio de este programa, antes de enfrentarse a la Silla Azul, que hay veces que toca perder en El Rosco pero que lo que nunca pierde son las ganas de seguir en Pasapalabra. Es la gran filosofía que ha dejado el madrileño en una semana de montaña rusa, en la que un día estaba con un 24 a punto de ganar el bote y al siguiente se ha visto superado por Rosa.

Afortunadamente, Manu se ha ganado su permanencia y ha recuperado su capitanía del equipo azul, esta vez con Natalia Sánchez y Javi Martín. Gracias a eso, el concursante y la actriz se han reencontrado…, aunque nunca habían coincidido en el plató. ¡Se conocían ya de antes!

Todo comenzó cuando Manu, hace algo más de diez años, fue a verla al teatro gracias a “una persona en común”, como ha detallado Natalia. ¡Incluso existe una foto de ese momento! Tanto o más curioso es que dicha persona es la que después presentó a la actriz y a su marido, Marc Clotet. “¡Qué bonita historia de amor!”, ha comentado Roberto Leal, asombrado y deseando conocer más detalles. ¡Descúbrelos todos en el vídeo!