“¡No te acerques!”: la huida de Umay termina de la forma más inesperada en los próximos capítulos de Renacer

Mientras Bahar, rota de dolor, graba un vídeo en redes para encontrar a su hija, la propia Umay vive una pesadilla.

En un callejón sin salida, está sola y acorralada por dos hombres. Grita pidiendo ayuda, pero sus acosadores se ríen de ella. "¡No te acerques o grito!", les advierte, muerta de miedo.

En su intento de huida, la joven sale corriendo a la carretera y acaba atropellada por un coche. ¿Sobrevivirá Umay? ¿Llegará Bahar a tiempo?

No te pierdas Renacer, el lunes y martes a las 22:50h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.