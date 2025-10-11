Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

Paz Padilla la lía al quitarse el sujetador en Emparejados

La humorista no ha podido evitar el acabar desabrochándose su sujetado y jugar con él por el plató al hablar de los colores que ella y Susana Saborido utilizan en la ropa interior.

Paz Padilla la lía al quitarse el sujetador en Emparejados

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Susana Saborido le ha preguntado a Joaquín cómo se la imaginaba en un momento erótico, “¿con el pijama de franela?”, le ha dicho la presentadora a su marido que ha confesado que no se la puede imaginar de otra forma.

Susana Saborido deja planchado a Joaquín: “Con la luz apagada es más fácil fingir”

Paz Padilla le ha asegurado que tiene un cajón lleno de encaje, pero sólo utiliza bragas de color carne y para confirmarlo se ha subido las bragas para que todo el mundo las viera.

“Yo ya todo color carne”, ha afirmado Paz Padilla quitándose el sujetador y dejando sin palabras a Joaquín y Corbacho. “Póntelo que se nota”, le ha dicho Joaquín al ver a la invitada sin sujetador.

El momento más surrealista es cuando ha tenido que esconderse con Corbacho para intentar abrocharse el sujetador de nuevo. “No te dije que la iban a liar”, le ha advertido Joaquín a Susana al ver la pintoresca escena en Emparejados.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Paz Padilla la lía al quitarse el sujetador en Emparejados

Paz Padilla la lía al quitarse el sujetador en Emparejados

Susana Saborido deja planchado a Joaquín: “Con la luz apagada es más fácil fingir”

Susana Saborido deja planchado a Joaquín: “Con la luz apagada es más fácil fingir”

La guerra de chistes entre Paz Padilla, José Corbacho y Joaquín

La guerra de chistes entre Paz Padilla, José Corbacho y Joaquín: “Nos van a excomulgar”

José Corbacho se sincera: “Roberto Leal dice que si Joaquín se hubiese sacrificado habría sido un pedazo de futbolista”
Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

José Corbacho se sincera: “Roberto Leal dice que si Joaquín se hubiese sacrificado habría sido un pedazo de futbolista”

La revelación de Paz Padilla: “Mi madre decía que yo era radiactiva y yo mamá, que no, hiperactiva”
Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

La revelación de Paz Padilla: “Mi madre decía que yo era radiactiva y yo mamá, que no, hiperactiva”

El chascarrillo de Paz Padilla sobre su nariz: “Yo la primavera la huelo en octubre”
Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

El chascarrillo de Paz Padilla sobre su nariz: “Yo la primavera la huelo en octubre”

La invitada tiene un gran sentido del humor del que ha querido hacer gala en el programa al bromear sobre el tamaño de su nariz.

Paz Padilla desata la locura bailando twerking en Emparejados
Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

Paz Padilla desata la locura bailando twerking en Emparejados

La energía de Paz Padilla y José Corbacho se ha notado nada más pisar el plató de Emparejados. La humorista se ha lanzado encima de Joaquín para bailar sobre él.

¡Vuelve La ruleta de la suerte noche! Emoción, diversión y 100.000 euros en juego

¡Vuelve La ruleta de la suerte noche! Emoción, diversión y 100.000 euros en juego

El apasionado beso de Corbacho a Joaquín: “Tú no eres cualquiera, tú eres el capitán”

El apasionado beso de Corbacho a Joaquín: “Tú no eres cualquiera, tú eres el capitán”

Pablo López a Malú: “Escribí esa canción desde la emoción de que fueras a cantarla”

Pablo López, a Malú: “Escribí esa canción desde la emoción de que fueras a cantarla”

Publicidad