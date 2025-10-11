Paz Padilla la lía al quitarse el sujetador en Emparejados

Susana Saborido le ha preguntado a Joaquín cómo se la imaginaba en un momento erótico, “¿con el pijama de franela?”, le ha dicho la presentadora a su marido que ha confesado que no se la puede imaginar de otra forma.

Paz Padilla le ha asegurado que tiene un cajón lleno de encaje, pero sólo utiliza bragas de color carne y para confirmarlo se ha subido las bragas para que todo el mundo las viera.

“Yo ya todo color carne”, ha afirmado Paz Padilla quitándose el sujetador y dejando sin palabras a Joaquín y Corbacho. “Póntelo que se nota”, le ha dicho Joaquín al ver a la invitada sin sujetador.

El momento más surrealista es cuando ha tenido que esconderse con Corbacho para intentar abrocharse el sujetador de nuevo. “No te dije que la iban a liar”, le ha advertido Joaquín a Susana al ver la pintoresca escena en Emparejados.