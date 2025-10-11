Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

La receta de Arguiñano para un pollo relleno con salsa de Oporto que conquista sin esfuerzo

Arguiñano enseña cómo convertir dos pechugas en un plato sofisticado y económico: rellenas con jamón y tomate, horneadas con salsa de Oporto y acompañadas de chalotas, listo para cuatro personas.

Receta sabrosa de pollo relleno con salsa de Oporto, de Karlos Arguiñano

El pollo relleno con salsa de Oporto es una receta deliciosa y elegante que además puede tener varios beneficios para tu salud si se prepara con ingredientes frescos y equilibrados como estos.

El vino de Oporto aporta un sabor intenso y elegante, y en combinación con ingredientes como cebolla, ajo o champiñones, puede potenciar los beneficios antioxidantes del plato.

Ingredientes, para 4 personas

  • 2 pechugas de pollo (4 medias)
  • 12 tomates deshidratados en aceite
  • 100 g de jamón cocido (4 lonchas)
  • 12 chalotas
  • 200 ml de vino de Oporto
  • 1 cucharada de harina de maíz refinada
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil

Elaboración

Abre las medias pechugas sin separarlas por completo y rellénalas con jamón cocido y tomates deshidratados en aceite. Salpimienta, átala con cuerda y colócala en fuente con un chorrito de aceite. Hornea 20-22 minutos a 200 °C.

Mientras tanto, rehoga chalotas durante 10 minutos, vierte vino de Oporto y deja reducir. Mezcla una cucharada de harina de maíz con agua, añádela para ligar la salsa y da un hervor. Sirve media pechuga por persona junto con chalotas y rocía con la salsa.

