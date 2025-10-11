Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Quinta vez con 24 aciertos

Manu suma una nueva palabra maldita: el fallo que le cuesta un bote histórico en El Rosco de Pasapalabra

El concursante madrileño se quedó a una sola letra de ganar 2.218.000 euros, el segundo mayor premio en toda la historia de Pasapalabra.

Manu suma una nueva palabra maldita: el fallo que le cuesta un bote histórico en El Rosco de Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Ni una coma hay que añadir a la afirmación que Roberto Leal hizo tras la quinta vez que Manu se quedaba con 24 aciertos en El Rosco: "Es el duelo más grande en la historia de Pasapalabra". Manu y Rosa se han convertido en la pareja más laureada en los 25 años de vida del concurso y ya sólo les queda poner la guinda con el bote, que el madrileño rozó esta misma semana en un duelo apasionante.

Manu se quedó a una sola letra de conquistar 2.218.000 euros, el segundo mayor premio acumulado en la historia de Pasapalabra. El concursante, que roza a estas alturas el récord absoluto de longevidad que estableció Orestes Barbero, fue a por todas en el programa emitido el martes 7 de octubre. Sólo necesitaba un acierto para ganar a Rosa, que se había plantado con 20 aciertos y dos fallos, pero fue mucho más allá.

¿Manu es el ganador del bote de Pasapalabra? Al rojo vivo con 24 aciertos en El Rosco

Con 24 letras en verde, a Manu sólo le quedaba una pendiente de responder: la I. Por supuesto, probó suerte con el “apellido del inventor que creó la primera cadena de parques de atracciones del mundo, conocido como Luna Parks”. Salió cruz. Frederick Ingersoll se ha convertido en el nuevo personaje maldito para el madrileño. ¡Revive el momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

Manu suma una nueva palabra maldita: el fallo que le cuesta un bote histórico en El Rosco de Pasapalabra

Manu suma una nueva palabra maldita: el fallo que le cuesta un bote histórico en El Rosco de Pasapalabra

Paz Padilla y José Corbacho llegan para brillar con su humor Emparejados: “Tenemos un pasado”

Paz Padilla y José Corbacho llegan para brillar con su humor Emparejados: “Tenemos un pasado”

Mika llama “rara” a esta talent al terminar la actuación: “Pero es una cosa positiva”

Mika llama “rara” a esta talent al terminar la actuación: “Pero es una cosa positiva”

Receta sabrosa de pollo relleno con salsa de Oporto, de Karlos Arguiñano: "Os va a sorprender"
Para 4 personas

La receta de Arguiñano para un pollo relleno con salsa de Oporto que conquista sin esfuerzo

Taquígrafa
Nos lo cuenta

La taquígrafa que fue testigo de los secretos del Congreso de los Diputados: "El 23-F estuve a punto de entrar"

Plenos, reencuentros y doble empate entre los coaches en las cuartas Audiciones de La Voz
Resumen de la gala

Plenos, reencuentros y doble empate entre los coaches en las cuartas Audiciones de La Voz

Los coaches continúan formando los equipos más potentes de la edición, y la competición está más igualada que nunca. Malú y Mika encabezan el ranking con 11 voces; mientras que Pablo y Yatra empatan a 9. ¡Así ha sido la gala!

La emoción continua el próximo viernes en la penúltima noche de Audiciones de La Voz
Avance

La emoción continua el próximo viernes en la penúltima noche de Audiciones de La Voz

Cada vez es más dificil pulsar el botón para los coaches que se quedan sin armas en las últimas galas de la edición.

Las suplicas de Malú hacen efecto en Mika y pulsa por el quejío de Blanca

Las suplicas de Malú hacen efecto en Mika y pulsa por el quejío de Blanca

Este talent regresa al escenario de La Voz 4 años después de su primera Audición

Este talent regresa al escenario de La Voz 4 años después de su primera Audición

Una propuesta diferente: este talent busca su hueco en La Voz con el country

Una propuesta diferente: este talent busca su hueco en La Voz con el country

Publicidad