Manu suma una nueva palabra maldita: el fallo que le cuesta un bote histórico en El Rosco de Pasapalabra

Ni una coma hay que añadir a la afirmación que Roberto Leal hizo tras la quinta vez que Manu se quedaba con 24 aciertos en El Rosco: "Es el duelo más grande en la historia de Pasapalabra". Manu y Rosa se han convertido en la pareja más laureada en los 25 años de vida del concurso y ya sólo les queda poner la guinda con el bote, que el madrileño rozó esta misma semana en un duelo apasionante.

Manu se quedó a una sola letra de conquistar 2.218.000 euros, el segundo mayor premio acumulado en la historia de Pasapalabra. El concursante, que roza a estas alturas el récord absoluto de longevidad que estableció Orestes Barbero, fue a por todas en el programa emitido el martes 7 de octubre. Sólo necesitaba un acierto para ganar a Rosa, que se había plantado con 20 aciertos y dos fallos, pero fue mucho más allá.

Con 24 letras en verde, a Manu sólo le quedaba una pendiente de responder: la I. Por supuesto, probó suerte con el “apellido del inventor que creó la primera cadena de parques de atracciones del mundo, conocido como Luna Parks”. Salió cruz. Frederick Ingersoll se ha convertido en el nuevo personaje maldito para el madrileño. ¡Revive el momento en el vídeo!