Susana Saborido deja planchado a Joaquín: “Con la luz apagada es más fácil fingir”

La presentadora de Emparejados le ha explicado a su marido la facilidad de fingir un orgasmo si se hace el amor con la luz apagada.

Carmen Pardo
Publicado:

Susana Saborido ha querido explicar lo que pasa en el dormitorio con la luz apagada, “es mucho más fácil fingir”, le ha dicho a Joaquín. “Gordi me estás dejando planchado”, le ha confesado Joaquín a su mujer.

José Corbacho le ha dicho a Susana Saborido que lo ha explicado muy bien. Una reflexión a la que Paz Padilla le ha añadido “y te puedes imaginar a otra persona”.

Susana Saborido deja planchado a Joaquín: "Con la luz apagada es más fácil fingir"

