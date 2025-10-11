Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho
La revelación de Paz Padilla: “Mi madre decía que yo era radiactiva y yo mamá, que no, hiperactiva”
La humorista ha relatado con mucho humor las palabras que su madre le decía cuando no paraba de hacer cosas.
José Corbacho ha confesado lo que no soporta de su amiga Paz Padilla, “lo que más me desespera son los tik tok y eso”, ha explicado el director. Una revelación a la que ha añadido que Paz Padilla llegó a intentar hacer un tik tok en el tanatorio.
Una forma de ser, que la invitada de Emparejados ha querido puntualizar, “mi madre decía que era radiactiva, y yo, no mamá hiperactiva”, ha asegurado Paz Padilla.
Una personalidad en la que la humorista ha afirmado que se le llegan a olvidar las cosas, “¿a ti no te pasa?”, le ha preguntado a Corbacho. Descubre la respuesta del humorista a su amiga en Emparejados.
