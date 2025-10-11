La revelación de Paz Padilla: “Mi madre decía que yo era radiactiva y yo mamá, que no, hiperactiva”

José Corbacho ha confesado lo que no soporta de su amiga Paz Padilla, “lo que más me desespera son los tik tok y eso”, ha explicado el director. Una revelación a la que ha añadido que Paz Padilla llegó a intentar hacer un tik tok en el tanatorio.

Una forma de ser, que la invitada de Emparejados ha querido puntualizar, “mi madre decía que era radiactiva, y yo, no mamá hiperactiva”, ha asegurado Paz Padilla.

Una personalidad en la que la humorista ha afirmado que se le llegan a olvidar las cosas, “¿a ti no te pasa?”, le ha preguntado a Corbacho. Descubre la respuesta del humorista a su amiga en Emparejados.