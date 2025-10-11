Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

La guerra de chistes entre Paz Padilla, José Corbacho y Joaquín: “Nos van a excomulgar”

El presentador de Emparejados y los invitados no han dudado en sacar sus mejores armas para hacer reír.

La guerra de chistes entre Paz Padilla, José Corbacho y Joaquín

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Paz Padilla le ha pedido a Joaquín que le contara el último chiste que se sabe. El presentador de Emparejados se ha puesto manos a la obra y ha tirado de ingenio para contar su último chiste.

“Es muy cochino”, le ha dicho Susana Saborido ante el chiste de Joaquín. “Nos pasa que contamos el final y te lo explicamos por si tú no lo has entendido”, le ha confesado Paz Padilla a Susana Saborido.

A raíz de hacer el amor, José Corbacho ha aprovechado para contar otro chiste, una ronda de humor, que Paz Padilla ha querido cerrar con otro chiste. ¡No pararás de reír!

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

La guerra de chistes entre Paz Padilla, José Corbacho y Joaquín

La guerra de chistes entre Paz Padilla, José Corbacho y Joaquín: “Nos van a excomulgar”

José Corbacho se sincera: “Roberto Leal dice que si Joaquín se hubiese sacrificado habría sido un pedazo de futbolista”

José Corbacho se sincera: “Roberto Leal dice que si Joaquín se hubiese sacrificado habría sido un pedazo de futbolista”

La revelación de Paz Padilla: “Mi madre decía que yo era radiactiva y yo mamá, que no, hiperactiva”

La revelación de Paz Padilla: “Mi madre decía que yo era radiactiva y yo mamá, que no, hiperactiva”

El chascarrillo de Paz Padilla sobre su nariz: “Yo la primavera la huelo en octubre”
Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

El chascarrillo de Paz Padilla sobre su nariz: “Yo la primavera la huelo en octubre”

Paz Padilla desata la locura bailando twerking en Emparejados
Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

Paz Padilla desata la locura bailando twerking en Emparejados

¡Vuelve La ruleta de la suerte noche! Emoción, diversión y 100.000 euros en juego
El sábado a las 22:00 horas

¡Vuelve La ruleta de la suerte noche! Emoción, diversión y 100.000 euros en juego

Jorge Fernández y Laura Moure vuelven la noche de los sábados con el concurso líder y hasta 100.000 euros en juego.

El apasionado beso de Corbacho a Joaquín: “Tú no eres cualquiera, tú eres el capitán”
Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

El apasionado beso de Corbacho a Joaquín: “Tú no eres cualquiera, tú eres el capitán”

El presentador y el invitado han tenido que recrear un beso de una pareja tras 25 años juntos. Un momento que José Corbacho ha aprovechado para tener unas emotivas palabras con Joaquín.

Pablo López a Malú: “Escribí esa canción desde la emoción de que fueras a cantarla”

Pablo López, a Malú: “Escribí esa canción desde la emoción de que fueras a cantarla”

Yatra saca la mejor versión de cada uno de sus compañeros: “Te lleva por un viaje infinito”

Yatra saca la mejor versión de cada uno de sus compañeros: “Te lleva por un viaje infinito”

Permiso fallecimiento

El hombre cuya carta podría lograr la ampliación del permiso por fallecimiento: "Yolanda Díaz me dijo que mis palabras la conmovieron"

Publicidad