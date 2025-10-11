Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho
La guerra de chistes entre Paz Padilla, José Corbacho y Joaquín: “Nos van a excomulgar”
El presentador de Emparejados y los invitados no han dudado en sacar sus mejores armas para hacer reír.
Paz Padilla le ha pedido a Joaquín que le contara el último chiste que se sabe. El presentador de Emparejados se ha puesto manos a la obra y ha tirado de ingenio para contar su último chiste.
“Es muy cochino”, le ha dicho Susana Saborido ante el chiste de Joaquín. “Nos pasa que contamos el final y te lo explicamos por si tú no lo has entendido”, le ha confesado Paz Padilla a Susana Saborido.
A raíz de hacer el amor, José Corbacho ha aprovechado para contar otro chiste, una ronda de humor, que Paz Padilla ha querido cerrar con otro chiste. ¡No pararás de reír!
