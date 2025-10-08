La despedida de Manu que fascina a los invitados de Pasapalabra: “Nos salió poeta”

Roberto Leal ha descrito perfectamente el mérito que tiene Manu con su poema para despedir a los invitados de Pasapalabra: “No tiene bastante con concentrarse” para El Rosco, que además se permite dejar esa pincelada de genialidad. Josema Yuste, Pastora Vega, Supremme de Luxe y Óscar Pereiro han recibido el regalo de sus versos y, además, en esta visita han sido testigos de cómo ha rozado el bote con un 24 en El Rosco.

Manu ha hecho una nueva exhibición de sus juegos de palabras con los nombres y apellidos de los invitados. Así, entre sus guiños, ha asegurado que ha sido un cuarteto “de Luxe” y que se merecen “un premio, un Óscar”.

Pastora, mientras le dedicaba un aplauso, ha señalado una evidencia: “Nos salió poeta el muchacho”. Todos se han quedado maravillados y agradecidos por su poema. ¡Descúbrelo al completo en el vídeo!