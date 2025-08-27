La estrategia de Rosa para elegir dónde y cuándo arriesgar en un Rosco muy igualado

“No sé si tirar aquí, o en la siguiente…”, dudaba Rosa en un momento clave de El Rosco. Este momento de incertidumbre sirve para ilustrar cómo ha sido su nuevo duelo contra Manu, luchando por un bote de 2.044.000 euros. Ha sido uno de sus cara a cara más igualados, precedido en este programa por el poema del concursante madrileño para despedir al cuarteto de invitados formado por Leo Rivera, Lydia Valentín, Nerea Rodríguez y Poty.

Sin embargo, el desarrollo de la prueba ha contado con varias etapas. El inicio ha estado muy desequilibrado, con Rosa muy cauta y Manu firme, lo que se ha traducido en un parcial de 13-3 a favor del madrileño. Después, las tornas se han cambiado y la gallega no sólo ha recortado distancias, sino que le ha superado.

El duelo ha desembocado en un final lleno de suspense creciente, especialmente con empate a 21 aciertos. Los dos sabían que tenían que arriesgar y han tirado de estrategia para elegir exactamente cuándo hacerlo y con qué letra.

Rosa ha tomado la iniciativa de sacar un as y se ha plantado con 22 letras en verde. Le tocaba a Manu hacer lo mismo para evitar perder el color naranja e ir directo a la próxima Silla Azul. ¡Revive este trepidante Rosco en el vídeo!