La taquígrafa que fue testigo de los secretos del Congreso de los Diputados: "El 23-F estuve a punto de entrar"

Fue los ojos y los oídos del Congreso de los Diputados durante el franquismo y la posterior Transición. Hoy, Ana Rivera nos cuenta las anécdotas más llamativas de toda una vida de historia.

Taquígrafa

Durante más de 50 años,Ana Rivera escribió la historia de España como taquígrafa del Congreso de los Diputados. Esta fue los ojos y los oídos del franquismo y la Transición y presenció grandes hitos de nuestro país que hoy relata en su libro.

Con tan solo 20 años, Ana entró en un mundo de hombres en el que en su primera sesión le llamaron la atención por llevar falda. "Cuando entré éramos poquísimas mujeres y ahora hay poquísimos hombres", señala.

Desde entonces, se dedicó a transcribir cada discurso, gesto y mueca de los diputados, viendo pasar por el hemiciclo a varias generaciones de políticos. "Ahora mismo parece una taberna", advierte Ana, "no piensan en el pueblo".

Uno de los momentos más importantes que presenció Ana fue el 23-F. Justo cuando iba a entrar al hemiciclo, un Guardia Civil le prohibió el paso. "Me dijo que había etarras en las tribunas", recuerda.

La historia de nuestro país ha pasado por las manos de Ana, que hoy nos cuenta todos los entresijos de la política que creemos conocer. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

