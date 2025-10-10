Doble sorpresa: derrota de Manu y pleno de Alicia Borrachero en el ¿Dónde Están?

Es tan raro que Manu falle en el ¿Dónde Están? que, cuando ocurre, se convierte en noticia. El concursante ha tenido una de sus contadísimas derrotas en esta prueba, ya que Rosa sí ha conseguido resolver su panel. Eso sí, la coruñesa tiene que agradecer el trabajo en equipo porque ha sido Alicia Borrachero quien ha rematado el pleno. La actriz ha estado de 10 en este programa porque también ha ganado en La Pista con una canción de Álvaro Soler.

Alicia ha dado la primera de las sorpresas de este ¿Dónde Están?, con la casualidad de que había sido el tema de conversación al inicio del programa. La invitada ha estado atenta al “rebote” de Rosa para completar la jugada. “Qué bien tiene que saber eso”, aseguraba Natalia Sánchez sobre esa sensación de ganar en esta prueba y cuando le tocaba a ella empezar con el panel del equipo azul.

Las nectarinas no le han dado suerte a Manu porque se ha enredado con los números de una forma pocas veces vista. Sólo en su tercer turno parecía coger el hilo, pero ha fallado a la mitad del camino. Esta vez le ha fallado la memoria, quedando como una de las excepciones entre su sobresaliente estadística. ¡Descubre en el vídeo cómo ha ocurrido!