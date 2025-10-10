Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 10 de octubre

Doble sorpresa: derrota de Manu y pleno de Alicia Borrachero en el ¿Dónde Están?

Hacía mucho tiempo que el concursante madrileño no fallaba en esta prueba, por lo que Rosa se ha llevado los veinte segundos y gracias a la actriz.

Alicia Borrachero hace pleno… ¡y Manu falla!: doble sorpresa en el ¿Dónde Están?

Alberto Mendo
Es tan raro que Manu falle en el ¿Dónde Están? que, cuando ocurre, se convierte en noticia. El concursante ha tenido una de sus contadísimas derrotas en esta prueba, ya que Rosa sí ha conseguido resolver su panel. Eso sí, la coruñesa tiene que agradecer el trabajo en equipo porque ha sido Alicia Borrachero quien ha rematado el pleno. La actriz ha estado de 10 en este programa porque también ha ganado en La Pista con una canción de Álvaro Soler.

Alicia Borrachero hace ‘Magia’ en La Pista gracias a Álvaro Soler

Alicia ha dado la primera de las sorpresas de este ¿Dónde Están?, con la casualidad de que había sido el tema de conversación al inicio del programa. La invitada ha estado atenta al “rebote” de Rosa para completar la jugada. “Qué bien tiene que saber eso”, aseguraba Natalia Sánchez sobre esa sensación de ganar en esta prueba y cuando le tocaba a ella empezar con el panel del equipo azul.

Las nectarinas no le han dado suerte a Manu porque se ha enredado con los números de una forma pocas veces vista. Sólo en su tercer turno parecía coger el hilo, pero ha fallado a la mitad del camino. Esta vez le ha fallado la memoria, quedando como una de las excepciones entre su sobresaliente estadística. ¡Descubre en el vídeo cómo ha ocurrido!

La confesión de Manu sobre su pasado como futbolista: “Jugaba de delantero”

Alfonso Goizueta
En plató

Sonsoles Ónega se emociona con Alfonso Goizueta, el finalista más joven del premio Planeta: "Eres muy grande"

Borjini
Sorprendente

Borjini, el mago de 11 años que sigue los pasos de Houdini, nos sorprende en directo con sus trucos

Hostelera
Lo vemos

Los hosteleros pierden clientes por la subida de precios del menú del día: "Hay mucha gente que se va a comer al súper"

Los menús del día han subido casi un 8% tan solo dos años. Este aumento generalizado de los precios ha provocado una pérdida de clientes en los bares, ya que muchos eligen comer de tupper o irse al supermercado.

Vecina del hombre detenido por violar a su hija
Última hora

Vecina del hombre acusado de violar a su hija de 8 años con un amigo: "Aquí siempre hemos visto peleas, alcohol..."

Ambos hombres han sido detenidos por presunta agresión sexual, así como un tercer individuo que estaba esperando en la puerta para que no viniera la madre.

Exoesqueleto

Alejandro compra un exoesqueleto deportivo para sus rutas por la montaña: "Es como si te quitara 30 kilos"

Estafada por el pastor de su iglesia

Virginia, estafada por el pastor de su iglesia: "Se ganó mi confianza diciendo que era constructor, pero me dejó la casa demolida"

Lleida

La declaración del asesino de su yerno en Lleida evidencia una venganza planeada: "Su intención era acabar con el resto de la familia"

