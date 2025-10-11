Antena 3 LogoAntena3
José Corbacho se sincera: “Roberto Leal dice que si Joaquín se hubiese sacrificado habría sido un pedazo de futbolista”

El director ha querido hacer un divertido comentario al excapitán del Betis sobre su trayectoria como futbolista profesional.

Carmen Pardo
Publicado:

Paz Padilla ha querido hablar sobre los sacrificios de los deportistas por su carrera deportiva, “es verdad que los futbolistas no tenéis vida”, le ha dicho la actriz a Joaquín, unas declaraciones con la que Susana Saborido no estaba muy de acuerdo, “si tienen, sí”, ha afirmado la mujer del exfutbolista.

Ante esos comentarios, José Corbacho ha rememorado una frase que su amigo Roberto Leal le ha dicho en algunas ocasiones, “si Joaquín se hubiese sacrificado, habría sido un pedazo de futbolista”, ha explicado el director.

Unas palabras ante las que Joaquín Sánchez ha aplaudido y ha querido sincerarse con los invitados, “algo de razón lleva”, les ha asegurado el presentador de Emparejados.

