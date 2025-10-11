Antena 3 LogoAntena3
La confesión de Paz Padilla : “Yo he sido infiel”

Los invitados han respondido a la pregunta sobre infidelidades propuesta por Joaquín y Susana Saborido.

La confesión de Paz Padilla : "Yo he sido infiel"

Carmen Pardo
Publicado:

La pirámide del picante trae las preguntas más comprometidas. En esta ocasión, los invitados han respondido sobre si alguna vez han sido infieles.

Paz Padilla la lía al quitarse el sujetador en Emparejados

Paz Padilla ha afirmado, “yo creo que todo el mundo ha sido infiel alguna vez”, unas palabras que Susana Saborido ha refutado, “yo no he sido nunca infiel”, ha dicho la mujer de Joaquín. José Corbacho ha sentenciado las declaraciones de Susana Saborido, “pues debes ser la única de los cuatro”, le ha dicho el director de cine.

José Corbacho y Paz Padilla han confirmado que han sido infieles, de hecho, la actriz ha asegurado que “yo he sido infiel, me han sido infiel y seguiré siendo infiel”. La invitada de Emparejados ha confesado que ella se enamora de sus compañeros cuando la toca hacer un papel.

“A mí me pasa lo mismo, por eso trabajo con mi mujer”, le ha puntualizado Joaquín a Paz Padilla.

