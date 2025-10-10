Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 10 de octubre

Alicia Borrachero hace ‘Magia’ en La Pista gracias a Álvaro Soler

Roberto Leal ha reconocido a la actriz y a Javi Martín antes del duelo que iban a enfadarse “un poco” por ser una canción tan reciente como del año 2021.

Alicia Borrachero hace ‘Magia’ en La Pista gracias a Álvaro Soler

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El equipo naranja capitaneado por Rosa ha conseguido un buen triplete en La Pista en este programa de Pasapalabra. Alicia Borrachero ha sabido rematar la prueba tras los aciertos de Álex O’Dogherty y de la propia concursante. Eso sí, le ha hecho falta un poco de ‘Magia’… y que Roberto Leal le dijera el título de la canción con otras palabras.

El presentador le hizo una advertencia a Javi Martín al dar paso a su duelo musical. “Te vas a enfadar un poco”, reconoció. El actor ya intuía el motivo: los dos temas anteriores habían sido anteriores al año 2000, por lo que les tocaba uno reciente. “Lo hacéis a puñetear”, señalaba. Efectivamente, era del año 2021.

Los dos invitados reconocían no tener ni idea tras el primer fragmento. Han ido comentado que era “muy bonita”, “caribeña” y de “agua turquesa”. Sólo tras escuchar un poco más de música, Alicia ha afirmado que la había escuchado “como de fondo”. La suerte se ha aliado con ella para terminar llevándose dos segundos con la canción de Álvaro Soler. ¡No te pierdas este divertido duelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Alicia Borrachero hace ‘Magia’ en La Pista gracias a Álvaro Soler

Alicia Borrachero hace ‘Magia’ en La Pista gracias a Álvaro Soler

La confesión de Manu sobre su pasado como futbolista: “Jugaba de delantero”

La confesión de Manu sobre su pasado como futbolista: “Jugaba de delantero”

Alfonso Goizueta

Sonsoles Ónega se emociona con Alfonso Goizueta, el finalista más joven del premio Planeta: "Eres muy grande"

Borjini
Sorprendente

Borjini, el mago de 11 años que sigue los pasos de Houdini, nos sorprende en directo con sus trucos

Hostelera
Lo vemos

Los hosteleros pierden clientes por la subida de precios del menú del día: "Hay mucha gente que se va a comer al súper"

Vecina del hombre detenido por violar a su hija
Última hora

Vecina del hombre acusado de violar a su hija de 8 años con un amigo: "Aquí siempre hemos visto peleas, alcohol..."

Ambos hombres han sido detenidos por presunta agresión sexual, así como un tercer individuo que estaba esperando en la puerta para que no viniera la madre.

Exoesqueleto
Insólito

Alejandro compra un exoesqueleto deportivo para sus rutas por la montaña: "Es como si te quitara 30 kilos"

Alejandro está completamente sano, pero ha decidido comprar un exoesqueleto que le ayuda en sus ejercicios deportivos. Es uno de los primeros jóvenes con un exoesqueleto deportivo.

Estafada por el pastor de su iglesia

Virginia, estafada por el pastor de su iglesia: "Se ganó mi confianza diciendo que era constructor, pero me dejó la casa demolida"

Lleida

La declaración del asesino de su yerno en Lleida evidencia una venganza planeada: "Su intención era acabar con el resto de la familia"

Desalojados

Desalojados de un camping de Cartagena por las fuertes lluvias: "Hemos pasado miedo, parecía la calle un río"

Publicidad