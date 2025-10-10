Mejores momentos | 10 de octubre
Alicia Borrachero hace ‘Magia’ en La Pista gracias a Álvaro Soler
Roberto Leal ha reconocido a la actriz y a Javi Martín antes del duelo que iban a enfadarse “un poco” por ser una canción tan reciente como del año 2021.
El equipo naranja capitaneado por Rosa ha conseguido un buen triplete en La Pista en este programa de Pasapalabra. Alicia Borrachero ha sabido rematar la prueba tras los aciertos de Álex O’Dogherty y de la propia concursante. Eso sí, le ha hecho falta un poco de ‘Magia’… y que Roberto Leal le dijera el título de la canción con otras palabras.
El presentador le hizo una advertencia a Javi Martín al dar paso a su duelo musical. “Te vas a enfadar un poco”, reconoció. El actor ya intuía el motivo: los dos temas anteriores habían sido anteriores al año 2000, por lo que les tocaba uno reciente. “Lo hacéis a puñetear”, señalaba. Efectivamente, era del año 2021.
Los dos invitados reconocían no tener ni idea tras el primer fragmento. Han ido comentado que era “muy bonita”, “caribeña” y de “agua turquesa”. Sólo tras escuchar un poco más de música, Alicia ha afirmado que la había escuchado “como de fondo”. La suerte se ha aliado con ella para terminar llevándose dos segundos con la canción de Álvaro Soler. ¡No te pierdas este divertido duelo en el vídeo!
