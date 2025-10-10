Antena 3 LogoAntena3
La insólita decisión de Rosa en El Rosco: se inmola cuando podría haber firmado el empate

Parecía que la concursante coruñesa daba por buenas las tablas con Manu a 22 aciertos, cuando ha arriesgado por sorpresa en el límite de su tiempo… y ha fallado.

Alberto Mendo
Publicado:

“Todo puede pasar”, comentaba Rosa después de que Manu se hubiera plantado con 22 aciertos en El Rosco. Roberto Leal acababa de resumirle la situación, con la remontada de dos letras que necesitaba. Sin embargo, ha pasado mucho más de lo que se esperaba con una decisión insólita de la concursante coruñesa. Al final, llegar con ventaja de tiempo tras lo ocurrido en el ¿Dónde Están? ha jugado en su contra.

Rosa, siempre por delante en el marcador, ha completado la primera vuelta con 18 aciertos y ha llegado a situarse con un parcial de 20-11. No obstante, Manu ha reaccionado con una remontada impresionante. El madrileño ha dado completamente la vuelta a la situación al llegar hasta las 22 letras en verde. Con menos tiempo que su rival, incluso ha optado ya por plantarse.

Rosa necesitaba dos aciertos para salvarse de la Silla Azul… y cinco para el bote de 2.236.000 euros. “Todo puede pasar”, reconocía. En ese último turno, ha llegado a esos 22 aciertos. Parecía que daba por buenas las tablas, estaba dejando pasar su tiempo… y, sin embargo, ha sorprendido a todos arriesgando cuando ya sólo le quedaban dos segundos. Ha fallado, quedándose en una circunstancia inesperada de jugarse su todo o nada de la tarde en el último segundo. ¡Revive en el vídeo este Rosco de infarto!

