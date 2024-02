El pique de Roberto Leal con José Mercé por el inglés: “No te metas conmigo”

Roberto Leal ha puesto un inesperado examen de inglés a Cristina Medina y a Gabino Diego. Los dos invitados han sido incapaces de descubrir su canción en La Pista con los dos fragmentos que han escuchado y con el verso de la letra. Por eso, el presentador les ha acabado dando el título pero en español, con la única dificultad de traducirlo.

Ha sido tan fácil y tan difícil para Cristina. La actriz ha dado una respuesta convencida de que acertaba pero le ha fallado un matiz, que ha sido incapaz de corregir por mucho que se lo ha subrayado Roberto. Gabino ha estado después perspicaz para dar el título exacto.

"It depends of the barriada de donde viva él", ha bromeado Cristina. José Mercé, también en el equipo naranja, ha salido en defensa de su compañera: "En nuestra barriada se habla así". Roberto, como profesor particular de inglés, ha tenido que terciar en el debate: "No te metas conmigo, que luego voy contigo", le ha advertido al cantante. ¡Revive este momento en el vídeo!