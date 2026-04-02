Pastora Soler y Virginia Riezu, más perdidas que nunca en La Pista: “¿¡Esto qué es?!”

Pastora Soler y Virginia Riezu han llegado a Pasapalabra pisando fuerte. Ambas lo están dando todo en todas las pruebas y en La Pista, donde se enfrentan cara a cara, la rivalidad es tanta, como su buen rollo.

Esta vez, de igual manera que pasó en su último duelo, ninguna de ellas parecía demasiado inspirada. “¿¡Esto qué es!?”, se ha escuchado decir a Pastora, atónita ante lo que estaba escuchando.

Finalmente, jugando por dos segundos y con el título dado con otras palabras, la artista ha conseguido resolver consiguiendo la victoria para su equipo. ¡Haz click en el vídeo de arriba para ver este momento!