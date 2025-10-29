El agobio de Maya Pixelskaya en Palabras Cruzadas: “Tengo estrés postraumático”

Maya Pixelskaya ha simbolizado la frustración que todo el equipo azul ha sufrido en Palabras Cruzadas en este programa de Pasapalabra. “Tengo estrés postraumático”, ha asegurado después de que el panel se quedara casi sin resolver. Para la colaboradora de Zapeando, ha sido aún más duro que el triplete de derrotas en La Pista contra un invencible Ricky Merino.

Rosa, Maya e Iñaki Miramón han tenido que acertar los apellidos de famosos nacidos en Cantabria. Roberto Leal apostaba a que la mayoría les iba a sonar… pero el panel se ha torcido desde el principio, cuando la podcaster no ha recordado que Revilla es la persona que más tiempo ha presidido esa comunidad autónoma. Han tenido que pasar cinco turnos para que llegara el primer acierto.

Rosa ha sacado ahí dos respuestas y, en la siguiente vuelta, otro más. El resto del panel se ha quedado intacto. “Tiene lo suyo”, ha reconocido Roberto, intentando animarles. Sin embargo, Maya ha sido muy sincera: “¿Qué ha sido esto? Me ha atropellado esta prueba”. ¡Descubre qué ha pasado en el vídeo!