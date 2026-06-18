Mejores momentos | 18 de junio
El silencio que deja atónito a Roberto Leal en Pasapalabra: “Primera vez en seis años”
La canción que ha sonado en el duelo entre Marta Belenguer y Lucía Jiménez no sólo ha puesto en jaque a ambas actrices, también al público en una situación inédita en La Pista.
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En un programa cuyas protagonistas son las palabras, lo extraño es que un silencio se convierta en titular. Así de excepcional ha sido lo ocurrido en La Pista durante el duelo entre Marta Belenguer y Lucía Jiménez, dos amigas que se han convertido en rivales. “Sólo tenemos una rencilla, que es esta prueba”, han asegurado.
La canción ha trasladado a todos al año 1984, aunque ha sonado una versión de 2011. “La conocéis”, ha asegurado Roberto Leal a las invitadas. Sin embargo, el primer fragmento las ha dejado en blanco. Y no sólo a ellas: cuando el presentador ha preguntado si alguien en el plató la sabía, el público se ha quedado mudo. ¡Y él se ha quedado atónito! “Primera vez en seis años en este bendito programa, que es Pasapalabra, que el público no la sabe”, ha proclamado.
El verso de la letra tampoco ha ayudado a desentrañar el misterio, pero sí ha despejado dudas escuchar un poco más de música. Lucía, más rápida con el pulsador, ha podido cantar “Yo no te pido la luna” y hacerse con los tres segundos aún en juego. ¡Revive este duelo musical en el vídeo!
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