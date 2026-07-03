Pepe Ocio se lo temía: pinchazo del equipo de David con el deporte en Palabras Cruzadas

El equipo azul se ha quedado con un marcador bastante escaso en Palabras Cruzadas. A David, Pepe Ocio y Pepa Rus se les han resistido los verbos utilizados en deporte. En cuanto Roberto Leal les ha anunciado que iban a jugar con este tema, al invitado ha hecho un gesto que delataba que no estaba entre sus preferidos.

De hecho, se ha convertido en un presagio de lo que ha ocurrido. Pepe ha empezado acertando y, después, ha fallado. Lo mismo le ha pasado a David. En el resto de la prueba, sólo han sacado otra palabra correcta, también conseguida por el concursante. “Atacar” ha sido la respuesta en la que más se han empeñado, pero han terminado descubriendo que no se correspondía con ninguna de las preguntas.

Entre los verbos que se han quedado sin resolver, los hay relacionados con el golf, con el ciclismo y con el fútbol. Con sólo tres goles anotados, el equipo de David sólo ha sumado seis segundos. ¡Revive en el vídeo este pinchazo!

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