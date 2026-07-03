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Mejores momentos | 3 de julio

La broma de Roberto Leal con su daltonismo: “Me podéis engañar completamente”

El presentador ha entrado de lleno en el debate sobre las infinitas tonalidades de colores y ha afirmado que hay personas como su mujer que se los inventan.

La broma de Roberto Leal con su daltonismo: “Me podéis engañar completamente”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Roberto Leal y Pepa Rus han demostrado en Pasapalabra que les falta un poquito de compenetración con los colores. En el pasado programa, el rosa de ella y el rojo de él hicieron bromear con el dicho de patada en el ojo. Esta vez, ambos han elegido el blanco. “De comunión”, ha bromeado Maya Pixelskaya. Sin embargo, sus camisas tampoco han coincidido con la tonalidad.

Roberto ha empezado a hablar de blanco roto, marfil… “No finjas que no eres heterosexual”, le ha comentado Maya. El presentador ha entrado de lleno en este debate al asegurar que “hay gente que se inventa colores” y ha puesto un ejemplo muy cercano. “Mi mujer se inventa todos los colores del mundo y yo soy daltónico, o sea que me podéis engañar completamente”, ha dicho entre risas.

Más allá de la anécdota, Roberto ha reconocido que hay personas que son capaces de distinguir muy bien los matices y lo ha considerado “un don”. Eso sí, ha encontrado un aliado en David entre los que no son capaces de diferenciar entre tantas tonalidades. ¡Descubre en el vídeo cómo ha sido esta divertida conversación!

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