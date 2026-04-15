Manuel Díaz pone la música y Noelia López, la letra: ¿quién gana el duelo en La Pista?

Manuel Díaz El Cordobés ha comprobado en primera persona la frustración de conocer la canción que le toca en La Pista pero no poder recordar nada de la letra. Desde que ha sonado el primer fragmento, el extorero ha demostrado que se sabía la melodía. “Lo complicado”, como él mismo ha reconocido, ha sido encontrar palabras de la letra… y en inglés. Ha vivido “una sensación de amor-odio” como la que David ha confesado con la Silla Azul.

Durante el duelo, El Cordobés ha jugado prácticamente sin rival porque Noelia López estaba completamente en blanco. Él, en cambio, ha hecho un esfuerzo por cantar y hasta ha apuntado que la artista era Tina Turner. En definitiva, tenía el tema en la cabeza y en la punta de la lengua. Sin embargo, nada de esto vale en esta prueba.

Roberto Leal ha tenido que dar el título en español para traducirlo al inglés. Se ha producido entonces una circunstancia frecuente: gana quien menos papeletas parecía tener, Noelia en este caso. “Te he dado todas las pistas”, se ha quejado El Cordobés tras quedarse sin una victoria que merecía. ¡Revive este duelo musical en el vídeo!