Serenidad contra prisas, Javier castiga los errores de David en El Rosco: “Por ir rápido”

El primer turno puede ser clave en El Rosco. Transmite ya sensaciones de cara a toda la prueba. La demostración se ha visto en el nuevo duelo entre Javier y David: el madrileño ha protagonizado un arranque tranquilo de cinco aciertos; en cambio, el barcelonés ha tropezado en la C de manera estrepitosa, atragantado por una ciruela que debía ser cereza. “Por ir rápido”, ha reconocido. De inicio, ya la situación pintaba fea de cara a una nueva “sensación de amor-odio” en la Silla Azul, como ha confesado en este programa.

El fallo le ha dejado aletargado a David, mientras Javier aumentaba las distancias, especialmente con un turno de ocho aciertos. Con un parcial de 16-2, el concursante barcelonés ha ido a por la remontada pero un nuevo error le ha frenado, esta vez en la J.

Sin embargo, nunca hay que rendirse en El Rosco. Aunque parecía difícil, David ha terminado adelantando a su rival cuando ha terminado su primera vuelta: 21-20. Quedaba margen para la sorpresa, aunque Javier se ha encargado de reducirlo al mínimo con dos aciertos más. ¡No te pierdas este imprevisible Rosco en el vídeo!