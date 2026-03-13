La despedida de Javier que emociona a Santiago Segura: “Nunca me habían llamado buena persona”

La visita del cuarteto de invitados formado por Santiago Segura, Begoña Maestre, Elia Galera y Fonsi Nieto a Pasapalabra ha llegado a su fin, después de tres programas llenos de risas, complicidad y piques. Además, han sido de gran ayuda para Alejandro y para Javier, y ambos concursantes les han agradecido esa aportación justo antes de empezar a jugar El Rosco.

Ha sido especialmente llamativa la reacción de Segura a las palabras de despedida de Javier. “Casi me ha hecho llorar”, ha reconocido el cineasta. Hasta Roberto Leal ha destacado: “¡Qué verbo tiene!”. El concursante ha expresado su “auténtico placer” por haber compartido estas tardes con este grupo de invitados: “En persona, mejoráis cualquier posible expectativa que yo pudiera tener”. También les ha augurado muchos éxitos porque en ellos “se une una buena persona con el talento”.

Segura se ha referido en concreto a ese último comentario de Javier. “Nunca me habían llamado buena persona”, ha dicho, entre la ironía y el agradecimiento. ¡Descúbrelo en el vídeo!