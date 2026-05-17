Jimena emociona con Rocío Dúrcal y conquista a Ana Mena en La Voz Kids

Jimena se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Cómo han pasado los años’, de Rocío Dúrcal, y dejó un momento cargado de emoción.

Ana Mena fue la única en pulsar el botón, impresionada. “Pero qué bonito”, reaccionaba durante la actuación, dejándose llevar por la voz de la talent.

Tras terminar, la coach no dudó en destacar su esencia: “Estoy emocionada porque haces cosas que son solo muy tuyas”, señalaba, insistiendo en la gran personalidad que mostró sobre el escenario. ¡Revívela en el vídeo de arriba!

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